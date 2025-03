IPL 2025 New Rules: आईपीएल के आगामी सीजन में ये 3 नियम होंगे लागू, बल्लेबाजों की बढ़ सकती हैं मुसीबत; गेंदबाज और कप्तान को मिली बड़ी राहत

आईपीएल ट्रॉफी

KKR vs RCB, IPL 2025 New Rules: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज कल यानी 22 मार्च से होने वाला है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैम्पियन कोलकाता नाइटराइडर्स क्रिकेट टीम (KKR) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू क्रिकेट टीम (RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े बजे से खेला जाएगा. केकेआर ने तीन बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा किया है. वहीं आरसीबी (RCB) की टीम अभी तक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है. इस सीजन में केकेआर की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं.

आईपीएल के आगामी सीजन से पहले बीसीसीआई ने कुछ नियमों में बदलाव किया है. इन नए नियमों के बाद अब गेंदबाजों और कप्तानों ने भी राहत की सांस ली होगी. चलिए जानते हैं किआईपीएल के 18वें सीजन में कौन-कौन से नए नियम लागू होंगे.

स्लो ओवर रेट के चलते कप्तानों पर नहीं लगेगा बैन

बता दें कि आईपीएल के आगामी सीजन में कप्तानों पर अब स्लो ओवर रेट के चलते मैच खेलने पर बैन नहीं लगेगा, लेकिन कप्तान के खाते में डीमेरिट पॉइंट जोड़ दिया जाएगा. अगर लेवल 1 की गलती पाई गई तो कप्तान पर डीमेरिट पॉइंट के साथ 25 से 75 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगेगा. वहीं लेवल 2 के लिए 4 डीमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे और उस पर 100 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

बीसीसीआई ने हटाया सलाइवा बैन

आईपीएल 2025 में बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किया हैं. बीसीसीआई ने सलाइवा बैन को हटा दिया है. अब गेंदबाज गेंद पर लार का इस्तेमाल कर सकते हैं. कोविड-19 के चलते गेंद पर सलाइवा के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन गेंदबाज अब गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे अब बल्लेबाजों की परेशानी बढ़ जाएगी.

11वें ओवर में नई गेंद का होगा इस्तेमाल

आईपीएल 2025 में एक और नियन बनाया गया है. नए नियमों के मुताबिक, अब एक मैच में तीन गेंदों का उपयोग किया जाएगा. दरअसल अब दूसरी पारी के 11वें ओवर के बाद तीसरी नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि रात के मैचों में ओस (dew) की वजह से गेंद गीली हो जाती है, जिससे गेंदबाजों और फील्डर को काफी परेशानी होती है और इससे टॉस जीतने वाली टीम को फायदा मिलता है. बीसीसीआई ने बताया कि इससे ओस का असर कम होगा और मैच अधिक संतुलित होगा. इससे टॉस जीतने वाली टीम को फायदे भी कम मिल सकेगा.