International Cricket Match Schedule For Today: आज टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 31 जनवरी के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket Match Schedule For Today: आज यानी 31 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. 31 जनवरी का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. टीम इंडिया समेत कई बड़ी टीमें मैदान में उतरेंगी, जो दर्शकों के लिए एक शानदार क्रिकेटिंग अनुभव लेकर आएंगी. आज ऑस्ट्रेलिया महिला का इंग्लैंड महिला के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच का दूसरा दिन है. इसके अलावा आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेला जाएगा. वहीं, अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 (Under 19 Women's Cricket World Cup 2025) में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. चलिए आज यानी 31 जनवरी को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं.

31 जनवरी का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल

तारीख और दिन मैच स्थान समय(IST) टेलीकास्ट/ स्ट्रीमिंग 31 जनवरी 2025 भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टी20 पुणे, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 7:00 PM स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी+ हॉटस्टार 31 जनवरी 2025 श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट तीसरा दिन गॉल, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम 10:00 AM FanCode ऐप और वेबसाइट 31 जनवरी 2025 ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड महिला, पहला डे एंड नाईट टेस्ट दूसरा दिन मेलबर्न, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 9:00 AM डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट 31 जनवरी 2025 दक्षिण अफ़्रीका महिला अंडर 19 बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला अंडर19, पहला सेमी-फ़ाइनल कुआलालंपुर, बयूमास ओवल 8:00 AM डिज़्नी+ हॉटस्टार App और वेबसाइट 31 जनवरी 2025 भारत महिला अंडर19 बनाम इंग्लैंड महिला अंडर19, दूसरा सेमी-फ़ाइनल कुआलालंपुर, बयूमास ओवल 12:00 PM डिज़्नी+ हॉटस्टार App और वेबसाइट 31 जनवरी 2025 नेपाल महिला बनाम थाईलैंड महिला, दूसरा टी20 कीर्तिपुर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड 12:00 PM FanCode ऐप और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.