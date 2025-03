IND vs NZ, ICC Champions Trophy 2025 Final: टीम इंडिया की जीत को लेकर AIMIM प्रमुख ओवैसी भी उत्साहित, कहा- 'उम्मीद है कामयाबी मिलेगी; VIDEO

IND vs NZ, ICC Champions Trophy 2025 Final: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों देशों के बीच होने वाला यह मुकाबला सभी के लिए बेहद रोमांचक है. इस मैच को लेकर हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी उत्साहित नजर आए.

ओवैसी ने कहा, "हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं. हम उम्मीद करते हैं कि वे अच्छा खेलेंगे, वे अच्छा खेलते आए हैं. हमारी टीम जीतती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन हमारी इच्छा यह होनी चाहिए कि टीम अच्छा प्रदर्शन करे. सभी खिलाड़ियों को जीत के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं.

