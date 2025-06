IND vs ENG Test Series 2025: इंग्लैंड की धरती पर टीम इंडिया के इन एक्टिव बल्लेबाजों ने मचाया तांडव, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें पूरी लिस्ट

केएल राहुल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, Test Series 2025: इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का आगाज 20 जून से होने वाला हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. सीरीज पांच मैचों की होगी और इसी के साथ टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के नए सीजन का आगाज भी करने जा रही हैं. टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 20-24 जून लीड्स (Leeds) में, दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई बर्मिंघम (Birmingham) , तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लॉर्ड्स (Lord's) में , चौथा टेस्ट 23-27 जुलाई मैनचेस्टर (Manchester) में और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन (London) में खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, 2nd T20I Match Live Streaming In India: वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी इंग्लैंड, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया है. जिसके बाद अब टीम इंडिया को एक नए कप्तान की तलाश थीं. इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान मिल गया हैं.

इस सीरीज के लिए बीसीसीआई को इसके लिए स्क्वाड का ऐलान हो गया है. शुभमन गिल की कप्तानी में 18 सदस्यीय टीम अगले महीने इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होना है. स्क्वाड में 18 खिलाड़ियों को शामिल किया गया हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ियों को तो इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका मिलना मुश्किल है.

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया. इन दोनों धुरंधरों का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया. इस बीच इंग्लैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया के कुछ एक्टिव बल्लेबाजों ने जमकर कोहराम मचाया हैं. चलिए उन बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं.

चेतेश्वर पुजारा: इंग्लैंड की सरजमीं पर टीम इंडिया के एक्टिव बल्लेबाजों की लिस्ट में चेतेश्वर पुजारा पहले पायदान पर काबिज हैं. फ़िलहाल चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम से बाहर चल रहा है. इंग्लैंड की धरती पर चेतेश्वर पुजारा ने 2014 में पहला टेस्ट मैच खेला था. चेतेश्वर पुजारा ने अब तक इंग्लैंड की धरती पर कुल 14 मुकाबले खेले हैं. इसकी 28 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 806 रन बनाए हैं. चेतेश्वर पुजारा की औसत 31 की रही है. इस दौरान चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक निकले हैं. चेतेश्वर पुजारा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 132 रन है.

अजिंक्य रहाणे: इस लिस्ट में अजिंक्य रहाणे दूसरे नंबर पर हैं. अजिंक्य रहाणे ने इंग्लैंड में 14 टेस्ट मैच खेले हैं. इसकी 27 पारियों में 25.57 की औसत से 665 रन बनाने में सफल रहे हैं. अजिंक्य रहाणे के बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक निकले हैं. अजिंक्य रहाणे का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है. अजिंक्य रहाणे ने इंग्लैंड में पहला टेस्ट मुकाबला साल 2014 में खेला था. आखिरी बार अजिंक्य रहाणे साल 2021 में खेलते हुए नजर आए थे.

केएल राहुल: इस मामले में केएल राहुल तीसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. केएल राहुल ने इंग्लैंड की धरती पर अपना पहला टेस्ट मैच 2018 में खेला था. केएल राहुल ने वहां अब तक 9 मुकाबले खेले हैं. इसकी 18 पारियों में 34.11 की औसत से 614 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान केएल राहुल के बल्ले से दो शतक और एक अर्धशतक निकला है. केएल राहुल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 149 रन रहा है.

रवींद्र जडेजा: टीम इंडिया के दिग्गज आलराउंडर रवींद्र जडेजा इस मामले में चौथे पायदान पर मौजूद हैं. रवींद्र जडेजा भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. रवींद्र जडेजा ने वहां पहला टेस्ट मैच 2014 में खेला था. 10 मैचों की 19 पारियों में रवींद्र जडेजा ने एक बार नाबाद रहते हुए 563 रन बनाए हैं. इस दौरान रवींद्र जडेजा की औसत 31.27 की रही है. वहीं, रवींद्र जडेजा के बल्ले से एक शतकीय और तीन अर्धशतकीय पारियां निकल चुकी हैं. रवींद्र जडेजा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन रहा है.