IND vs ENG, 4th T20I Match 2025 Pitch Report And Weather Update: चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाज बरपाएंगे कहर या इंग्लैंड के गेंदबाज करेंगे वापसी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credits: Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 4th T20I Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का चौथा टी20 मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे (Pune) के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से खेला जाएगा. तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को 26 रन से हराकर सीरीज़ में वापसी की. पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम अभी भी 2-1 से पीछे हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. IND vs ENG, 4th T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: पुणे में आज टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 171/9 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जिसे भारत हासिल नहीं कर सका और 145/9 के स्कोर पर सिमट गया. भारत का शीर्ष क्रम इस मैच में विफल रहा और मध्यक्रम में कुछ संघर्ष के बावजूद टीम 26 रन से मैच हार गई.

सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. ऐसे में चौथे मुकाबले को जीतकर वह अजेय बढ़त लेना चाहेंगे. इंग्लैंड को तीसरे मैच में जीत मिली थी. इंग्लैंड ने भी अपना खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है. गेंदबाजी में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट अपने नाम किए लेकिन बाकी गेंदबाजों ने निराश किया. रवि बिश्नोई एक बार फिर संघर्ष करते नजर आए. वहीं, 14 महीने बाद मैदान में वापसी कर रहे मोहम्मद शमी भी कुछ खास नहीं कर सके. मोहम्मद शमी ने 3 ओवर गेंदबाजी की और एक भी विकट नहीं ले सके.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs ENG Head To Head)

अब तक दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. दोनों टीमों के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 27 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 15 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं, जबकि 12 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किए हैं. दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में सर्वोच्च स्कोर 224 रन है, जो टीम इंडिया ने साल 2021 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाया था. सबसे कम टीम स्कोर 165 रन है.

ऐसा है पिच का मिजाज

बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला पुणे में खेला जाएगा. पुणे की पिच काली मिट्टी की बनी है. इस पिच पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती हैं. तेज गेंदबाजों को यहां कुछ खास मदद नहीं मिलेगी. बल्लेबाज अगर अपनी आंखे जमा ले तो आसानी से बड़ी पारी खेल सकते हैं. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है. इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर श्रीलंका ने (206 रन) ने बनाया है. वहीं, सबसे छोटा स्कोर टीम इंडिया (101 रन) के नाम दर्ज है.

पुणे का मौसम

एक्यूवेदर के मुताबिक, आज पुणे में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. मैच शाम को सात बजे से शुरू होगा. मैच के दौरान बारिश की कोई भी संभावना नहीं है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर:

टीम इंडिया: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी.

इंग्लैंड: बेन डकेट, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जॉस बटलर (कप्तान), हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टन, जैकब बेथेल, जेमी ओवरटन, ब्रायडेन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड.