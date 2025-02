South Africa vs England, ICC Champions Trophy 2025 11th Match Key Players To Watch Out: दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच कल होगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दक्षिण अफ़्रीका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 11th Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 11वां मुकाबला कल यानी 1 मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच करो या मरो का मैच हैं. इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं. इंग्लैंड की टीम अपना लाज बचाने के लिए खेलेगी. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी. इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. Jos Buttler Steps Down As England Captain: चैंपियंस ट्रॉफी से बुरी तरफ बाहर होने के बाद जोस बटलर ने छोड़ी कप्तानी, अफगानिस्तान के खिलाफ मिली थी हार

इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की टीम हर विभाग में संतुलित नजर आ रही है. बल्लेबाजी क्रम में रयान रिक्लटन, टेम्बा बावुमा, रस्सी वान डर डुसेन और एडेन मार्करम जैसे बल्लेबाज शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गेंदबाजी है. कागिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी और मार्को जेनसेन की तिकड़ी नई गेंद से खतरनाक साबित हो सकती है. स्पिन डिपार्टमेंट में केशव महाराज अहम भूमिका निभाएंगे.

इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 107 रनों से हराकर एक मजबूत संदेश दिया था. दूसरी ओर, इंग्लैंड दोनों मैच हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है, लेकिन वे इस मैच में सम्मान बचाने के लिए खेलेंगे.

दूसरी ओर, यह टूर्नामेंट इंग्लैंड के लिए बेहद खराब रहा है. इंग्लैंड की टीम अपने दोनों मुकाबले हार चुके हैं और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं. हालांकि, इंग्लैंड के पास बेन डकेट और जो रूट जैसे घातक बल्लेबाज हैं. लेकिन अन्य बल्लेबाज खास योगदान नहीं दे सके. गेंदबाजी में जॉफ्रा आर्चर और लियाम लिविंगस्टोन ने पिछले मैच में कुछ असरदार स्पैल डाले, लेकिन बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन औसत ही रहा हैं.

हेड तू हेड रिकॉर्ड (SA vs ENG ODI Head To Head)

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 70 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका ने 34 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, इंग्लैंड ने 30 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं पांच मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला है और एक मैच टाई पर समाप्त हुआ है. दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती हैं तो फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

एडेन मार्कराम: दक्षिण अफ्रीका के स्टार आलराउंडर एडेन मार्कराम ने हाल के मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है. एडेन मार्कराम ने पिछले 8 मैचों में 48.71 की औसत और 93.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 341 रन बनाए हैं.

हेनरिक क्लासेन: दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने पिछले 7 मैचों में 243 रन बनाए हैं. इस दौरान हेनरिक क्लासेन की औसत 48.6 और स्ट्राइक रेट 91.01 रही है. हेनरिक क्लासेन की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित होती है.

लुंगी एनगिडी: गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी ने अपनी सटीकता से सभी को प्रभावित किया है. लुंगी एनगिडी ने पिछले 4 मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं, और लुंगी एनगिडीकी इकॉनमी मात्र 4.04 रही है.

जोस बटलर: इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर अपनी 42.8 की औसत और 158.51 की स्ट्राइक रेट से 8 मैचों में 214 रन बनाए हैं. जोस बटलर की शांत और आक्रामक बल्लेबाजी का मिश्रण इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर को स्थायित्व प्रदान करता है.

फिलिप साल्ट: इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने अपने आक्रामक अंदाज से पिछले 8 मैचों में 34 की औसत और 99.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 272 रन बनाए हैं. आज के मुकाबले में भी फिलिप साल्ट अपने बल्ले से कुछ अलग कर सकते हैं.

हैरी ब्रूक: इंग्लैंड केविस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने हाल के 8 मैचों में 170 रन बनाए हैं. इस दौरान हैरी ब्रूक की औसत 34 और स्ट्राइक रेट 119.71 है. हैरी ब्रूक का धमाकेदार प्रदर्शन इंग्लैंड को कठिन मुकाबलों में मजबूती देता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दक्षिण अफ्रीका: रयान रिक्लटन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), रस्सी वान डर डुसेन, एडेन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जेनसेन, वियान मुल्डर, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी.

इंग्लैंड: फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर)/टॉम बैंटन, जो रूट, हैरी ब्रुक, जोस बटलर (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जेमी ओवरटन, जॉफ्रा आर्चर, साकिब महमूद/गस एटकिंसन, आदिल राशिद.