बिहार के अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर एक व्यक्ति को चलती ट्रेन में एक यात्री को थप्पड़ मारते हुए देखा गया, ताकि वह उसका रील बना सके. वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और जैसे ही ट्रेन उसके सामने से गुजरी, उसने कोच में बैठे एक व्यक्ति पर हाथ से हमला कर दिया. इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ और लोगों में आक्रोश फैल गया. वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस बल ने रितेश कुमार नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया. उसे ऐसी रील शूट करने के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा गया. एक सामुदायिक इंस्टाग्राम पेज, BCN के अनुसार, कुमार और उसके दोस्त (जो एक यात्री को थप्पड़ मारते हुए देखा गया था) दोनों को उनके कार्यों के संबंध में पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़ें: VIDEO: सड़क पर खुले आम खंजर से युवक की हत्या, गाड़ी पर बैठे शख्स को उतारा मौत के घाट, नांदेड का वीडियो आया सामने

