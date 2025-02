Delhi Capitals Beat Mumbai Indians, WPL 2025 13th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से रौंदा, कप्तान मेग लैनिंग ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें DC बनाम MI मैच का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals (WPL) vs Mumbai Indians (WPL), Womens Premier League 2025 13th Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का 13वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को नौ विकेट से हरा दिया है. दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में लगातार दूसरी बार मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी हैं. इस बार भी दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. DC vs MI, WPL 2025 13th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 124 रनों का टारगेट, जेस जोनासेन और मिन्नू मणि ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें DC बनाम MI मैच का स्कोरकार्ड:

A comprehensive win for Delhi Capitals and they make it 2-0 against Mumbai Indians in WPL 2025💪

📸: WPL#MegLanning #ShafaliVerma #JemimahRodrigues #JessJonassen #MinnuMani #HarmanpreetKaur #HayleyMatthews #NatSciverBrunt #DCvMI #DCvsMI #WPL2025 #WPL #Cricket #SBM pic.twitter.com/9BvsT5JgTB

— SBM Cricket (@Sbettingmarkets) February 28, 2025