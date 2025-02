Australia And Afghanistan, ICC Champions Trophy 2025 10th Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द, सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह; यहां देखें AFG बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 10th Match Scorecard: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 10वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. यह मुकाबला बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, अफगानिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. AFG vs AUS, ICC Champions Trophy 2025 10th Match Scorecard: अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 274 रनों का टारगेट, सेदिकुल्लाह अटल शतक से चूके; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें AFG बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड:

