IND vs ENG, ICC U19 Women's T20 World Cup 2025 Semi Final Live Toss Updates: इंग्लैंड महिला अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, भारत पहले करेगी गेंदबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

India Women's U19 National Cricket Team vs England Women's U19 National Cricket Team: भारतीय महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल 31 जनवरी(शुक्रवार) को क्वालालंपुर( Kuala Lumpur) के बयूमास ओवल(Bayuemas Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 PM से खेला जाएगा. जिसमें इंग्लैंड महिला अंडर-19 टीम की कप्तान अबी नॉरग्रोव ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से भारत पहले गेंदबाजी करेगी. यह भी पढ़ें: भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा ICC U19 Women's T20 World Cup का दूसरा सेमीफाइनल, इन धुरंधरों के साथ बनाएं अपनी विनिंग फैंटसी इलेवन

इंग्लैंड महिला अंडर-19 टीम ने जीता टॉस

🚨 Toss & Team Update 🚨

England have elected to bat against #TeamIndia in the #U19WorldCup Semi-Final!

A look at our Playing XI 🔽

Updates ▶️ https://t.co/rk4eoCA1B0#INDvENG pic.twitter.com/twCoX3L5Yn

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 31, 2025