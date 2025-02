मुंबई,महाराष्ट्र: मुंबई में मंत्रालय में उस समय हंगामा मच गया, जब एक शख्स मंत्रालय की बिल्डिंग से नीचे कूद गया. हालांकि इसकी जान बच गई, क्योंकि ये नेट पर गिरा था. इसके बाद इसे पुलिस ने बाहर निकाला. इस घटना के बाद काफी देर तक मंत्रालय में अफरा तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस शख्स ने ऐसा क्यों किया, पुलिस इसकी भी छानबीन कर रही है. बता दें की इससे पहले भी मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. कई बार विरोध प्रदर्शन के दौरान भी कुछ कार्यकर्ता नेट पर कूद गए थे. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @CNNnews18 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Man Jumps From 3rd Floor: मुंबई के मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल से कूदा शख्स, सुरक्षा जाल पर गिरने से बाल- बाल बचा, देखें वीडियो

मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदा शख्स

A man on Tuesday allegedly attempted suicide by jumping off the Mantralaya building, the headquarters of the Maharashtra government in south Mumbai, but landed on the safety net.#Mumbai #MantralayaBuilding #Maharashtra #Viral #Trendinghttps://t.co/KEai2LIdW6 pic.twitter.com/KL1sR1fvRC

— News18 (@CNNnews18) February 25, 2025