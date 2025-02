अपने तीसरे खिताब की तलाश में, विदर्भ 26 फरवरी को रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में पहली बार फाइनल में पहुँची केरल से भिड़ेगा. VID बनाम KER रणजी ट्रॉफी मैच विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय मानक समय (IST) सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। स्पोर्ट्स 18 के पास रणजी ट्रॉफी 2024-25 के प्रसारण अधिकार हैं और उनके स्पोर्ट्स 18 खेल टीवी चैनलों पर VID बनाम KER मैच का सीधा प्रसारण देखने का विकल्प होगा। हालाँकि, VID बनाम KER रणजी ट्रॉफी मैच के लिए लाइव ऑनलाइन देखने के विकल्प JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

1️⃣ 𝐆𝐚𝐦𝐞. 1️⃣ 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦. 1️⃣ 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧.

Vidarbha 🆚 Kerala

📅 26th February

🕐 9:30 AM IST

📍 Nagpur

💻📱 https://t.co/pQRlXkCguc

Who will come out on 🔝? 🤔#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/P54XSoKhIO

