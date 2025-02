मजे लेने के लिए शख्स ने किया बंदर को परेशान, गुस्साए जानवर ने जो किया उसे देख चौंक जाएंगे आप (Watch Viral Video)

Monkey Viral Video: कई लोग सिर्फ अपने मजे के लिए बेजुबान जानवरों को बेवजह परेशान करते हैं, लेकिन जब जानवरों (Animals) को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो परेशान करने वाले को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटते हैं. कई बार इंसानों द्वारा बेजुबानों को परेशान करने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया (Social Media) पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होती है. इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स मजे के लिए बंदर (Monkey) को चिढ़ाता और परेशान करता है, लेकिन बंदर को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आती है, जिससे गुस्से में आकर बंदर उससे भिड़ जाता है.

इस वीडियो को एक्स पर @PicturesFoIder नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे देखकर लोग न सिर्फ हैरान हो रहे हैं, बल्कि इस पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- बंदर को चिढ़ाना मतलब आग से खेलना, जबकि दूसरे ने लिखा है- शख्स ने तो बंदरों की पूरी फौज को ही चैलेंज कर दिया. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये तो असली जंगल का सीन है. यह भी पढ़ें: Viral Video: तौलिए को तह लगाकर घर के कामों में मदद करता दिखा बंदर, एक्सप्रेशन देखकर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

शख्स और बंदर के बीच हुआ घमासान

Bro really started fighting with the monkey 💀 pic.twitter.com/tUysDCK1Oy

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) January 5, 2024