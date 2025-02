Telangana Telugu Subject: तेलंगाना सरकार का फैसला, प्रदेश में CBSE, ICSE और IB सहित अन्य स्कूलों में कक्षा 9-10वीं के छात्रों के लिए तेलुगु भाषा हुआ अनिवार्य, आदेश जारी

Telangana Telugu Subject: तेलंगाना सरकार ने प्रदेश में तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी सहित राज्य के अन्य बोर्ड के सभी स्कूलों में इस भाषा को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है. सरकार के तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद शिक्षा सचिव योगिता राणा ने कहा गया कि प्रदेश में 2025-26 शैक्षणिक सेशन से सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी सहित अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाएगा.

वही सचिव योगिता राणा ने जानकारी देते हुए कहा कि 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए यह अनिवार्य होगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षण और परीक्षाओं के लिए मानक तेलुगु ‘सिंगीडी’ को सीबीएसई विषय सूची के अनुसार 089 कोड के साथ सरल तेलुगु ‘वेनेला’ से बदल दिया जाएगा. यह भी पढ़े: Maharashtra-Karnataka Border Row: कंडक्टर की पिटाई के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच माहौल फिर गरमाया, दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं बंद; VIDEO

The Telangana Government issued an order implementing Telugu as a compulsory subject in CBSE, ICSE, IB, and other Board-affiliated schools in Telangana. pic.twitter.com/VAajdyQmTt

— ANI (@ANI) February 26, 2025