भारत, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में क्रिकेट कई लोगों के लिए एक भावना है. रविवार को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच में टीम इंडिया ने चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की. ​​इस बीच सोशल मीडिया पर भारत की जीत का जश्न मनाने वाले प्रशंसकों के वीडियो की बाढ़ आ गई है. यहां तक ​​कि टीम पाकिस्तान के समर्थकों के हार का शोक मनाने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. खैर, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें लाहौर स्टेडियम में एक युवक को भारतीय झंडा थामने के लिए पीटा जाता है. साथ ही, दावा किया जा रहा है कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: महाशिवरात्रि से पहले मंदिर में चोरी, शिवलिंग पर रखे नाग और त्रिशूल को चोर ने चुराया, जलगांव जिले की घटना का वीडियो आया सामने

A man arrested and beaten in Lahore stadium for having Indian Flag 🇮🇳 pic.twitter.com/TBFg8nlHa3

— Riseup Pant (@riseup_pant17) February 24, 2025