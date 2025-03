Croatia v s France UEFA Nations League 2024-25 Quarterfinals: अंते बुदिमिर और इवान पेरिसिच के दम पर क्रोएशिया ने फ्रांस को 2-0 से हराया, एमबाप्पे की वापसी रही फीकी

Croatia National Football Team vs France National Football Team: क्रोएशिया ने यूईएफए नेशंस लीग 2024-25 क्वार्टरफाइनल के पहले चरण में फ्रांस को 2-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया. स्प्लिट में खेले गए इस मुकाबले में फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एमबाप्पे की छह महीने बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई, लेकिन वह पूरी तरह बेअसर नजर आए. क्रोएशिया ने मैच की शुरुआत से ही दमदार खेल दिखाया. अंते बुदिमिर ने 26वें मिनट में शानदार गोल कर मेजबान टीम को बढ़त दिलाई. यह भी पढ़ें: मिकेल मेरिनो के स्टॉपेज टाइम गोल से स्पेन ने नीदरलैंड्स के खिलाफ बचाया मुकाबला, रोमांचक मुकाबला 2-2 से ड्रॉ

क्रोएशिया ने बिगाड़ी किलियन एमबाप्पे की वापसी

Final whistle in Split! 🎇 #Croatia gains advantage in the first leg of the #NationsLeague quarterfinals, with a magnificent performance against France - congratulations! 💪 #CROFRA#NationsLeague | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/cwDjMrwiaR

— HNS (@HNS_CFF) March 20, 2025