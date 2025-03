Netherlands vs Spain UEFA Nations League 2024-25 Quarterfinals: मिकेल मेरिनो के स्टॉपेज टाइम गोल से स्पेन ने नीदरलैंड्स के खिलाफ बचाया मुकाबला, रोमांचक मुकाबला 2-2 से ड्रॉ

Netherlands National Football Team vs Spain National Football Team UEFA Nations League 2024-25 Quarterfinals: यूईएफए नेशंस लीग 2024-25 क्वार्टरफाइनल के पहले चरण में नीदरलैंड्स और स्पेन के बीच एक रोमांचक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। यह मैच रात के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक रहा. स्पेन की ओर से नीको विलियम्स ने नौवें मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई. हालांकि, इसके बाद नीदरलैंड्स ने जबरदस्त वापसी की. कोडी गाकपो ने 28वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर किया, जिसके बाद तिज्जानी रेइनडर्स ने 46वें मिनट में गोल कर मेजबान टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी. यह भी पढ़ें: डेनमार्क ने UEFA Nations League 2024–25 में किया बड़ा उलटफेर, रासमुस होयलुंड ने गोल कर रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को 1-0 से हराया

स्पेन ने नीदरलैंड्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबला किया 2-2 से ड्रॉ

🏁 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘!!

Spain don´t get the win we all wanted but the tie is very much alive and there's all to play for on Sunday in VALENCIA

🇳🇱🆚🇪🇸 | 2-2 | 90+5'#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/f5PzerioJx

— Spanish Football (@SpainIsFootball) March 20, 2025