Australia Women Beat England Women, Only Test Day 3 Scorecard: एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक पारी और 122 रनों से हराया, एशेज सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें तीसरे दिन का स्कोरकार्ड

Australia Womens National Cricket vs England Womens National Cricket Team Only Test Match Day 3 Scorecard: महिला एशेज 2025 (Womens Ashes, 2025) में ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र डे और नाईट टेस्ट मैच 30 जनवरी से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला गया. एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक पारी और 122 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने एशेज सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) कर रहीं थीं. जबकि इंग्लैंड की कमान हीथर नाइट (Heather Knight) के हाथों में थीं. Australia Women vs England Women, Only Test Day 3 Match Preview: तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या इंग्लैंड के गेंदबाज करेंगे अनोखा कारनामा, यहां जानें तीसरे दिन खेल से पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

