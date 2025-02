SL vs AUS 1st ODI 2025 Preview: पहले वनडे में श्रीलंका से भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo: @WomensCricZone)

Australia National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2 मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का पहला मुकाबला 12 फ़रवरी(बुधवार) से कोलंबो(Colombo) के आर.प्रेमदासा स्टेडियम(R. Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में टेस्ट सीरीज़ 2025 में मेज़बान श्रीलंका को तहस-नहस कर दिया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहला टेस्ट पारी और 242 रनों के विशाल अंतर से जीता था. दूसरा टेस्ट 2025 भी अलग नहीं रहा, जब मेहमान टीम ने नौ विकेट से जीत हासिल कर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम की. अब, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले, दोनों टीमें दो मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेल रही हैं. यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा 'डू और डाई' मुकाबला, यहां जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप चरण के लिए इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और अफ़गानिस्तान का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने से पहले यह सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बेहतरीन रिहर्सल का मौका है. मेजबान श्रीलंका, जो दुर्भाग्य से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका, इस सीरीज को सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करने और टेस्ट सीरीज में बड़ी हार का बदला लेने के लिए खेल सकता है. चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया को अचानक झटके लगे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने उन्हें ICC ODI विश्व कप 2023 में सफल बनाया, चोट के कारण बाहर हो गए हैं. ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए संभावित टीम में होने के बावजूद अचानक फॉर्मेट से रिटायर हो गए. ऑस्ट्रेलिया को इन बदलावों से निपटने और मेगा इवेंट से पहले नई टीम संयोजन का परीक्षण करने की आवश्यकता है, और यह एक आदर्श पोडियम हो सकता है.

वनडे में श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकार्ड्स(SL vs AUS Head to Head Records): श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 104 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जहाँ लंकाई शेर केवल 36 बार विजयी हुए हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 64 गेम जीते हैं. चार मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए.

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी(SL vs AUS Key Players To Watch Out): वानिंदु हसरंगा, स्टीव स्मिथ, चारिथ असलांका, ट्रैविस हेड, कुसल मेंडिस, एडम ज़म्पा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SL vs AUS Mini Battle): पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और श्रीलंका के गेंदबाज वानिंदु हसरंगा के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, एडम ज़म्पा बनाम कुसल मेंडिस के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पहला वनडे 2025 12 फरवरी(बुधवार) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयनुसार (IST) सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच का टॉस 09:30 AM को होगा.

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कब और कहां देखें?

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 2025 का भारत में आधिकारिक प्रसारण भागीदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. पहला वनडे मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 टीवी चैनल पर लाइव देखा जा सकता है, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए सोनी लिव ऐप और वेबसाइट का विकल्प उपलब्ध होगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इसके अलावा, फैनकोड भी श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करेगा, लेकिन इसे देखने के लिए प्रशंसकों को 25 रुपये का मैच पास खरीदना होगा.

श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 मैच का संभावित प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), कामिंडु मेंडिस, चरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानागे, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, जेफरी वेंडरसे, महेश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैट शॉर्ट, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेट कीपर), मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कोनोली, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, तनवीर संघा, स्पेंसर जॉनसन