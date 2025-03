VIDEO: पुलिस और बीजेपी नेता में हुआ विवाद, दोनों ने एक दूसरे को जड़े थप्पड़, कर्नाटक के चित्रदुर्ग की घटना का वीडियो आया सामने

चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक मारपीट की घटना सामने आई है. जिसमें एक सड़क पर कुछ लोग इकठ्ठा होते है. इस दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर पहुंचता है और एक बीजेपी नेता को थप्पड़ लगा देता है. जिसके बाद बीजेपी नेता भी हाथ उठाता है. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है की चित्रदुर्ग के एक प्राइवेट होटल के पास कुछ लोग आधी रात को खड़े थे.

पुलिस सब इंस्पेक्टर गढ़ीलिंगप्पा मौके पर पहुंचे और इन लोगों से बात की. इस समय पुलिस अधिकारी ने एक बीजेपी के नेता को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद बीजेपी नेता भी मारपीट करने की कोशिश की. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

पुलिस और बीजेपी नेता में मारपीट

An incident of assault on PSI (Police Sub-Inspector) #Gadhilingappa, who questioned a group of people standing on the road late at night, has occurred near a private hotel in #Karnataka's #Chitradurga.

Hanumantegowda, the #BJP District President of #Madhugiri, and his team were… pic.twitter.com/U7PEMzuJD3

