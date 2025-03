Fight With Conductor: पान थूंकने से मना करने पर महिलाओं समेत परिजनों ने की कंडक्टर से जमकर मारपीट, कर्नाटक के पावागड़ा का वीडियो आया सामने (Watch Video)

पावागड़ा, कर्नाटक: कर्नाटक के पावागड़ा में बस कंडक्टर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि कुछ यात्री बस में बैठे थे और इस दौरान महिला ने पान खाकर बस में थूंक दिया. कंडक्टर के मना करने पर उसे नीचे उतारकर लोगों ने जमकर पीटा.केएसआरटीसी की ये बस पावागड़ा से तुमकुर जा रही थी और इस बस में पावागड़ा की दो महिलाओं समेत छह लोग बस में सफ़र कर रहे थे.

सभी छह यात्रियों को बेंगलुरु जाना था. कंडक्टर ने इन्हें बताया कि बस बेंगलुरु नहीं बल्कि तुमकुर जा रही है और उन्हें बस से उतरने को कहा.इस दौरान इनमें से एक महिला यात्री पान खाकर थूंक रही थी. इस दौरान बस कंडक्टर ने महिला को टोका और साफ़ करने के लिए कहा. जिसके कारण इनके बीच में विवाद हुआ और कंडक्टर की महिला के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

