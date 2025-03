Sri Lanka Beat New Zealand, 1st T20I Match Full Highlights: पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदा, चमारी अथापट्टू ने खेली शानदार पारी; यहां देखें SL W बनाम NZ W मैच का पूरा हाइलाइट्स

श्रीलंका महिला (Photo Credits: Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, 1st T20I Match Video Highlights: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 14 मार्च को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगले ओवल (Hagley Oval) में खेला गया. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली हैं. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान सूजी बेट्स (Suzie Bates) के हाथों में हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापट्टू (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. NZ W vs SL W 1st T20 2025 Scorecard: पहले टी20 में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, चमारी अथापट्टू ने खेली शानदार पारी

यहां देखें SL W बनाम NZ W मैच का पूरा हाइलाइट्स

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की कप्तान सूजी बेट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज रहा और महज सात रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा .

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 18.5 ओवरों में महज 101 रन बनाकर सिमट गई. न्यूजीलैंड की तरफ से एम्मा मैकलियोड ने सबसे ज्यादा 44 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान एम्मा मैकलियोड ने 46 गेंदों पर तीन चौके लगाई. एम्मा मैकलियोड के अलावा कप्तान सूजी बेट्स ने 21 रन बनाए.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम को स्टार गेंदबाज इनोशी प्रियदर्शनी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. श्रीलंका की ओर से मल्की मदारा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. मल्की मदारा के अलावा इनोशी प्रियदर्शनी और कविशा दिलहारी ने दो-दो विकेट चटकाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए ओवर में रन बनाने थे.

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज बेहतरीन रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बोर्ड पर जड़ दिए. श्रीलंका की टीम ने महज 14.1 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. श्रीलंका की तरफ से कप्तान चमारी अथापट्टू ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान चमारी अथापट्टू ने 48 गेंदों पर नौ चौके और दो छक्के लगाई. चमारी अथापट्टू के अलावा नीलाक्षी डी सिल्वा ने नाबाद 12 रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को स्टार गेंदबाज जेस केर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से जेस केर ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. जेस केर के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला रविवार यानी 16 मार्च को खेला जाएगा.