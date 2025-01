AUS vs SL ICC U19 Womens T20 WC 2025 Live Streaming: आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Australia Women U19 (Photo: @ICC)

Australia Womens Under 19 National Cricket Team vs Sri Lanka Womens Under 19 National Cricket Team: आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का सुपर सिक्स 12वां मैच आज यानी 29 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यब मुकाबला मलेशिया के बंगी के यूकेएम-वाईएसडी क्रिकेट ओवल में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम का टी20 विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीत और अंक तालिका में शीर्ष पर रही. इसके अलावा सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की की. अब ऑस्ट्रेलिया की नजरें जीत की लय को बरकरार रखें की होगी.

दूसरी ओर, श्रीलंका की सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं. श्रीलंका ने अपने 3 में से 2 मैच जीते हैं और उसका लक्ष्य वापसी करना होगा क्योंकि स्कॉटलैंड के खिलाफ उसका हालिया मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था.

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का सुपर सिक्स का 12वां मैच ऑस्ट्रेलिया महिला और श्रीलंका महिला के बीच कब खेला जाएगा?

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का 12वां ऑस्ट्रेलिया महिला और श्रीलंका महिला के बीच 29 जनवरी बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में खेला जाएगा.

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का सुपर सिक्स का 12वां मैच ऑस्ट्रेलिया महिला और श्रीलंका महिला के बीच मुकाबला कहां देखें?

भारत में टीवी पर आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 में सुपर सिक्स का भारतीय महिला और स्कॉटलैंड महिला के बीच 12वें मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर किया जाएगा. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट उपलब्ध होगी. ऐसे में फैंस यहां से मुकाबला का लुफ्त उठा सकतें हैं.

दोनों टीमों की स्क्वाड

ऑस्ट्रेलिया महिला U19 टीम: लुसी हैमिल्टन (कप्तान), ग्रेस लियोन्स (विकेटकीपर), केट पेले, इनेस मैककॉन, काओइमे ब्रे, एला ब्रिस्को, एलेनोर लारोसा, हसरत गिल, लिली बैसिंगथवाइट, टेगन विलियमसन, जूलियट मॉर्टन, एमी हंटर, सारा कैनेडी, मैगी क्लार्क, क्लो एन्सवर्थ

श्रीलंका महिला U19 टीम: सुमुडु निसानसाला (विकेटकीपर), मनुदी नानायक्कारा (सी), संजना कविंदी, दहामी सनेथमा, हिरुनी हंसिका, रश्मिका सेववंडी, लिमांसा थिलाकरत्ना, शशिनी गिम्हानी, असेनी थलागुने, प्रमुदी मेथसारा, चामोदी प्रबोदा, शेहारा इंदुवारी, दानुली थेनाकून, विमोक्ष बालासूर्या, रश्मी नेथ्रांजलि