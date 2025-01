भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने खेल और अपनी आकांक्षाओं में एक और उपलब्धि हासिल की है. दीप्ति मोहम्मद सिराज के बाद डीएसपी बनने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं. भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली जन्मी दीप्ति को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रूप में नियुक्त किया गया. राज्य सरकार ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है. पुलिस बल में सेवा करने का दीप्ति का बचपन का सपना सच हो गया. जब उन्हें 27 जनवरी, 2025 को मुरादाबाद में डीएसपी की वर्दी प्रदान की गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 में एक विशेष समारोह में उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा था. उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया.

