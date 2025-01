Pakistan Announce Squad For CT 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy 2025) के लिए पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) का ऐलान आज यानी 31 जनवरी को हो गया है. 19 फरवरी से कराची में शुरू हो रहे टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ही खेला जाएगा. पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिजवान को सौंपी गई है. पाकिस्तान को ग्रुप-A में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत के साथ रखा गया है. 23 फरवरी को टीम इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ टकराएंगी. यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा. भारत को छोड़कर पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले अपनी सरजमीं पर खेलते हुए नजर आएगा.

