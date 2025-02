Mohammed Shami Fishing: चैंपियंस ट्रॉफी में IND vs NZ मुकाबले से पहले मोहम्मद शमी ने बिताया सुकून भरा दिन, मछली पकड़ते हुए शेयर की खास तस्वीर

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का 12वां 2 मार्च(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने अब तक दो मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि ग्रुप स्टेज में अभी एक मैच बाकी है. इसी बीच, 27 फरवरी को खिलाड़ियों को आराम का दिन मिला, जिसमें उन्हें खुद को तरोताजा करने और शहर घूमने का मौका मिला. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस समय का पूरा फायदा उठाया और मछली पकड़ने निकल पड़े. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "शांत पानी पर एक सुकून भरा दिन बिता रहा हूं, प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कर रहा हूं और सही कैच के इंतजार में हूं"

मोहम्मद शमी ने मछली पकड़ते हुए शेयर की खास तस्वीर

Enjoying a serene day on the water, embracing the tranquility of nature while waiting for the perfect catch. 🎣 pic.twitter.com/2UiTFY1Vvp

— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) February 27, 2025