Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 9th Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नौवां मुकाबला आज यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना था. यह ग्रुप ए का पांचवां मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाना था. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह तीसरा और आखिरी मैच था. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की अगुवाई नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) कर रहे थे. जबकि, पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के कंधों पर थीं. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का नौवां मुकाबला बिना टॉस के समाप्त हुआ. बारिश की वजह से टॉस ही नहीं हो सका. दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं.

चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का का सफर बुरी तरह खत्म, बारिश के वजह से मैच हुआ रद्द:

MATCH ABANDONED ☔️

Pakistan and Bangladesh both end their Champions Trophy campaigns winless after a washout in Rawalpindi #PAKvBAN | #ChampionsTrophy pic.twitter.com/1QjWl8pkrh

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 27, 2025