IPL 2025: स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने इस सप्ताह की शुरुआत में टीम डिनर इवेंट के दौरान दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के मेंटर केविन पीटरसन के बल्लेबाजी स्टांस की नकल की। ​​जिसका वीडियो दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया. जिसमें पूरी टीम के साथ रात के कई मजेदार और यादगार पल कैद किए गए. इस इवेंट में खिलाड़ी मस्ती-मजाक करते हुए दिखाई दिए. केएल राहुल तब चर्चा में आए जब उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की नकल की. ​​राहुल ने उनके उच्चारण की भी नकल की. ​​नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं. बता दें की टाटा आईपीएल 2025 के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हराया.

From ramp walks to inspirational speeches 🤩

Our first team dinner had everything 💙❤️ pic.twitter.com/1OeliUtsXO

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 26, 2025