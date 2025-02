वडोदरा के डभोई में एक बाइक सवार नगरपालिका द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गया, उसका वाहन क्षेत्र को पार करने का प्रयास करते समय फिसल गया था. 18 फरवरी को रात 9 बजे के आसपास सीसीटीवी में कैद हुई यह घटना. घटना से पहले एक कार और एक स्कूटी सवार को सुरक्षित रूप से वहां से गुजरते हुए देखा जा सकता है. बाइक सवार नियंत्रण खो देता है और गिर जाता है. सतर्क राहगीर उसकी सहायता के लिए दौड़े और उसे सुरक्षित बाहर निकाला. किस्मत अच्छी थी कि उसे गंभीर चोटें नहीं आईं. यह भी पढ़ें: VIDEO: कोर्ट के गेट के बाहर ही सास बहु और परिजन आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट, तारीख पर पहुंचे थे परिवार के लोग, नाशिक की घटना का वीडियो आया सामने

Gujarat: Bike rider fell into a pit in Dabhoi, Vadodara. While passing near a pit dug by the municipality, the bike slipped and fell into the pit.#cctv #Accident #Gujarat #vadodara pic.twitter.com/0S6Ez955nf

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 21, 2025