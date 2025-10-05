Tej Pratap Yadav Ramp Walk Video: राजद (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में तेज प्रताप पारंपरिक धोती-कुर्ता पहने रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं. उनके इस देसी अंदाज को समर्थक खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो Instagram और Facebook पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. इंटरनेट यूजर्स ने उन्हें 'Multi-Talented Leader' और 'Pure-Hearted Person' बताया. तेज प्रताप का रंगमंची अंदाज और धार्मिक झुकाव पहले भी चर्चा में रहा है, जैसे कृष्ण रूप में बांसुरी बजाना और शिव भक्त के रूप में जलाभिषेक करना.

हाल ही में, उन्होंने अपनी नई पार्टी, जनशक्ति जनता दल (JJD) की घोषणा की, जिसका चुनाव चिन्ह एक Blackboard और नारा 'सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार और संपूर्ण परिवर्तन' है.

View this post on Instagram A post shared by Team Tej Pratap Yadav (@teamtejpratapofficial)

