पुणे, महाराष्ट्र: वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, 340 भारतीय स्टार कछुओं को मध्य चांदा वन प्रभाग के राजुरा वन रेंज के जोगापुर रिजर्व फॉरेस्ट में सफलतापूर्वक छोड़ा गया.महाराष्ट्र वन विभाग और तत्कालीन मुख्य वन्यजीव वार्डन के नेतृत्व में यह महान प्रयास, आरईएसक्यू चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से और पुणे वन्यजीव प्रभाग द्वारा समर्थित किया गया था.ये कछुए अवैध वन्यजीव व्यापार से बचाए गए 441 कछुओं के ग्रुप का हिस्सा थे, और 2024 के अंत से गहन चिकित्सा पुनर्वास और पर्यावरणीय अनुकूलन के बाद, वे अब अपने प्राकृतिक आवास में फल-फूल रहे हैं. जो महाराष्ट्र के इतिहास में भारतीय स्टार कछुओं की सबसे बड़ी संरचित रिहाई में से एक है. इन्हें अब छोड़ा गया है. ये वीडियो सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

स्टार कछुओं को जंगल में छोड़ा

In a landmark achievement for wildlife conservation, 340 Indian Star Tortoises were successfully released into the Jogapur Reserve Forest in Rajura Forest Range, part of the Central Chanda Forest Division. This monumental effort, spearheaded by the Maharashtra Forest Department… pic.twitter.com/D8iCRix7L9

