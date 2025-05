इंदौर के एरोड्रम इलाके में 40 वर्षीय दिनेश मिश्रा ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी, जिम ट्रेनर मोहम्मद मकसूद खान पर मानसिक उत्पीड़न और विश्वासघात का आरोप लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया. सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के बेटे दिनेश ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और चार पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें खान पर एक छिपी हुई धार्मिक पहचान की आड़ में अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि यह मामला 2.5 महीने में विकसित हुआ, जिसे वित्तीय रिकॉर्ड और वीडियो साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया. दिनेश ने कई शिकायतों के बावजूद पुलिस द्वारा बार-बार कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया. उसने बुधवार को जहर खा लिया लेकिन बच गया और अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने वीडियो और सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं. घटना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो फैलने के बाद आक्रोश पैदा कर दिया है. यह भी पढ़ें: MP: कैमरे के सामने पति ने की आत्महत्या, इंस्टाग्राम पर 44 मिनट तक लाइव देखती रही पत्नी, आरोपी बीवी और सास गिरफ्तार

Aerodrome, Indore, MP: Gym trainer Maqsood Khan trapped Dinesh Mishra's wife and mother of two children Deepika Mishra in the trap of love jihad. Late former police officer's son Dinesh Mishra consumed poison! Gave proof by making a video and then left a four page suicide note pic.twitter.com/cTYcNP9AJL

