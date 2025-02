Arvinder Singh Lovely Delhi Assembly Protem Speaker : दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की आज शुरुआत होने वाली हैं. सत्र की शुरुआत से पहले उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा के ‘प्रोटेम स्पीकर’ के रूप में शपथ दिलाई. अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के EAST जिले के गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनव लड़ा था. उन्हें जीत हासिल हुई. बीजेपी में आने से पहले वे कांग्रेस में थे. वे कई बार विधायक रह चुके हैं और शीला दीक्षित सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं. उन्होंने शिक्षा, शहरी विकास और परिवहन जैसे विभागों में काम किया है.

#WATCH | BJP MLA Arvinder Singh Lovely takes oath as the Delhi Assembly Protem Speaker at Raj Niwas. The oath is being administered by LG VK Saxena

The first session of the Delhi Assembly is going to start from today. pic.twitter.com/cDDwkDrK3U

