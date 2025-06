Oshiwara Fire Video: मुंबई के ओशिवारा में एक दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

Oshiwara Fire Video: मुंबई के अंधेरी ओशिवारा इलाके के आदर्श नगर में स्थित एक गाला शॉप में आजरविवार सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. जिसके बाद आस पास के दुकान के लोगों ने राहत की सांस ली. क्योंकि आस पास की ज्यादातर दुकानें लड़की की है. लोगों को डर था कि यदि आग दूसरे दुकानों में फैलता है तो आग और भीषण हो सकता है.

आग लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आग की लपटें ऊँचाई तक उठ रही थीं. इस दौरान आग का काला धुआं भी ऊपर तक उठता दिखा. यह भी पढ़े: Marine Lines Fire Video: मुंबई के मरीन लाइन्स की एक बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, काबू पाने की कोशिश जारी

Fire breaks out in a gala shop in Oshiwara, Andheri. Six teams of fire brigade at scene, no loss of life has been reported.

For the latest news and updates, visit: https://t.co/by4FF5oyu4 pic.twitter.com/2xDCq9rmxQ

— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) June 29, 2025