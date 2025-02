बैटरी से चलने वाली कार में बिठाकर बच्चे ने मुर्गियों और खरगोशों को कराई सैर, एक-एक कर सबको किया किस (Watch Viral Video)

Viral Video: इंटरनेट के इस दौर में आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर कई मजेदार वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, जिन्हें देखकर दिन खुशनुमा बन जाता है. वाइल्ड लाइफ लवर्स (Wildlife Lovers) वैसे तो जानवरों से जुड़े वीडियोज देखना पसंद करते हैं, लेकिन पालतू जीवों और छोटे बच्चों से जुड़े वीडियो भी खासा पसंद किए जाते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक दिल जीतने वाला मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा बैटरी से चलने वाली गाड़ी में मुर्गियों (Chickens) और खरगोशों (Rabbits) को बिठाकर न सिर्फ सैर कराता है, बल्कि एक-एक कर उन्हें किस भी करता है. बच्चे की नन्हे जानवरों से बॉन्डिंग देखते ही बन रही है.

इस वीडियो को @itsme_urstruly नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- छोटा लड़का मुर्गियों और खरगोशों को अपनी बैटरी से चलने वाली कार में ले गया, उन्हें एक-एक करके चूमा और उन्हें यात्रा पर ले गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: बच्ची को देखते ही उसके पास पहुंच गई डॉल्फिन, दोनों एक-दूसरे के साथ दोस्तों की तरह खेलते आए नजर

खरगोशों और मुर्गियों को सैर कराता बच्चा

The little boy took the chickens and rabbits into his battery-powered car, kissed them one by one, and took them on a journey.

Living the best childhood! pic.twitter.com/LmsIlqlzLK

— Wholesome Side of 𝕏 (@itsme_urstruly) February 14, 2025