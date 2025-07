VIDEO: बड़ा हादसा टला, अलास्का में लैंडिंग के वक्त प्लेन से टकराकर 2 हिरणों की मौत, वीडियो वायरल

Alaska Airlines Boeing 737 Hits Deer: अमेरिका के अलास्का में एक अजीब घटना हुई. यहां कोडियाक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अलास्का एयरलाइंस का एक बोइंग 737 प्लेन कुछ हिरणों से टकरा गया. इस घटना की जांच अब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) कर रहा है.

यह घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे हुई. अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 231 एंकरेज से 39 मिनट की उड़ान भरकर कोडियाक के बेनी बेन्सन स्टेट एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी. लैंड करने के बाद जब प्लेन रनवे पर दौड़ रहा था, तभी कम से कम दो हिरण रनवे पार कर रहे थे. दुर्भाग्य से, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उनकी जान नहीं बच सकी. एयरलाइन ने बताया कि इस घटना में किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को चोट नहीं आई. हालांकि, प्लेन को नुकसान पहुंचा.

An Alaska Airlines Boeing 737 hit a few deer while landing at Kodiak Airport pic.twitter.com/7cYX8aUTlQ

— Planesanity (@planesanity) July 25, 2025