Death of a Weightlifter: वेटलिफ्टिंग करते हुए गर्दन पर गिरा 270 किलो का वजन, बीकानेर में प्रैक्टिस के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर यष्टिका आचार्य की मौत, वीडियो आया सामने (Watch Video)

बीकानेर, राजस्थान: राजस्थान के बीकानेर से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है.जहां पर जिम में प्रैक्टिस के दौरान जूनियर नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर यष्टिका आचार्य की 270 किलो का वजह गर्दन पर गिरने की वजह से मौत हो गई. घटना के समय यष्टिका प्रैक्टिस कर रही थी और उसके कोच भी उसकी मदद कर रहे थे, इसी दौरान अचानक इतना वजन वह संभाल नहीं पाई और वजन से लदी रॉड उसकी गर्दन पर गिर गई, जिसमें यष्टिका की मौत हो गई.

इस घटना का वीडियो काफी ज्यादा डरावना है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है.बताया जा रहा है कि हमेशा की तरह ही यष्टिका प्रैक्टिस कर रही है, उसके कोच भी मौजूद थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @ashraphdhuddy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Cricketer Got Heart Attack: खेलते हुए बैट्समैन को आया हार्ट अटैक, ग्राउंड पर ही गिरा नीचे, पालघर में युवा खिलाड़ी की मौत

यष्टिका आचार्य की गर्दन पर गिरा 270 का वजन

In Bikaner, a young weightlifter Yashtika Acharya died a painful death while weightlifting. Yashtika had won gold in the equipped category and silver in the classic category in the 33rd National Bench Press Championship held in Goa a few days ago. #weightlifting pic.twitter.com/wbmHXyyzzc

— Ashraph Dhuddy (@ashraphdhuddy) February 19, 2025