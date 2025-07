IND vs ENG 4th Test 2025 Preview: चौथे टेस्ट में टीम इंडिया की होगी वापसी या इंग्लैंड जमाएगा सीरीज पर कब्ज़ा? मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जाएगा. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम फिलहाल पांच मैचों की इस टेस्ट सीरीज़ में 1-2 से पीछे है. लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में भारत ने मजबूत स्थिति हासिल करने के बावजूद 22 रनों से हार झेली, जबकि पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में पांच विकेट से जीत दर्ज की थी। बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने जोरदार वापसी करते हुए सीरीज़ बराबर की थी. अब भारत की नजरें सीरीज़ में बराबरी हासिल करने पर हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मैनचेस्टर में 89 साल का जीत का सूखा खत्म करना होगा. भारत ने यहां अब तक 9 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 4 हारे हैं और 5 ड्रॉ रहे हैं. क्या चौथे टेस्ट में खेलेंगे आकाश दीप? जानें ओल्ड ट्रैफर्ड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी मैच में तेज़ गेंदबाज़ के खेलने की संभावनाएं

चौथे टेस्ट से पहले भारत को चोटों की मार झेलनी पड़ रही है. ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी घुटने की चोट के कारण बाकी दोनों टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, जबकि तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप ग्रोइन इंजरी के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. वहीं बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह को बेकनहम में नेट्स पर अभ्यास के दौरान बाएं अंगूठे में चोट लग गई, जिससे वह भी चयन के लिए अनुपलब्ध रहेंगे. ऐसे में 24 वर्षीय हरियाणा के तेज़ गेंदबाज़ अंशुल कम्बोज को टीम में कवर खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है. इसके अलावा साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा को भी अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है.

उधर इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. अनुभवी ऑलराउंडर लियाम डॉसन को टीम में शामिल किया गया है, जो 2017 के बाद पहला टेस्ट खेलेंगे. उन्होंने शोएब बशीर की जगह ली है, जो उंगली की चोट के चलते सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं. वहीं, भारत की ओर से शुभमन गिल 607 रनों के साथ सीरीज़ में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, जबकि मोहम्मद सिराज 13 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज़ रहे हैं.

टेस्ट में भारत बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकार्ड्स(IND vs ENG Head to Head Records): भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 139 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें से इंग्लैंड ने 53 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि भारत को 36 मुकाबलों में सफलता मिली है. 50 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं, जो दोनों टीमों के बीच संघर्षपूर्ण इतिहास को दर्शाता है. इन दोनों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 25 से 28 जून 1932 के बीच खेला गया था, जो भारतीय टेस्ट इतिहास की शुरुआत भी था.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट 2025 मैच की प्रमुख खिलाड़ी(IND vs ENG Key Players To Watch Out): ओली पोप, बेन स्टोक्स, जो रूट, रवींद्र जड़ेजा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(IND vs ENG Mini Battle): भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक्स के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, जसप्रित बुमराह और जो रूट के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 03:00 PM को होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच का प्रसारण राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के पास हैं.जो इस सीरीज के सभी मैचों का लाइव प्रसारण अपने टीवी चैनल पर प्रदान करेंगे. वही, भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग फैंस के लिए पहले की तरह ही Jio Hotstar App पर की जाएगी.

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), लियाम डॉसन, क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर(घोषित)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), करुण नायर, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत/ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमराह(संभावित)