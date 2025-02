Mumbai University: मुंबई विश्वविद्यालय के खेल परिसर में हादसा, छत का एक हिस्सा गिरा, कोई हताहत नहीं; VIDEO

Mumbai University: मुंबई विश्वविद्यालय के विद्यानगरी परिसर में स्थित खेल परिसर (Sports Complex) में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. परिसर की छत का एक स्लैब गिर गया, जिसके बाद पूरे परिसर में हंगामा मच गया. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है.

मामले में जांच शुरू!

हादसे के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि नीचे फर्श पर गिरे हुए मलबे के पड़े हैं.

A portion of the ceiling slab inside the sports complex at Mumbai University’s Vidyanagri campus at Kalina collapsed on Saturday evening.

The collapse left a gaping hole in the ceiling, raising alarm about the structural integrity of the facility.

Via: @diptivsingh… pic.twitter.com/5kh0Paoa6A

— Mid Day (@mid_day) February 2, 2025