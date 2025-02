Telangana Tunnel Collapse Update: तेलंगाना टनल हादसे के बाद लोगों को बचने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अंदर फंसे लोगों में दो इंजीनियर सहित 8 लोग हैं शमिल; VIDEO

Telangana Tunnel Collapse Update: तेलंगाना में श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा शनिवार को ढह गया. जिस हादसे में आठ व्यक्ति अंदर फंस गए हैं. हादसे के बाद से हे उन्हें निकालने के लिए NDRF की टीम युद्ध स्तर पर काम पर लगी हुई हैं. लेकिन अभी तक किसी को निकाला नहीं जा सका हैं. क्योंकि "घटनास्थल पर बहुत सारा मलबा जमा हो गया है. मलबा जमने की वजह से बचाव दल आगे बढ़ने और किसी भी संभावित खतरे का पता लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रही हैं

तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि राज्य सरकार विशेषज्ञों की मदद ले रही है, जिनमें पिछले साल उत्तराखंड में इसी तरह की घटना में फंसे श्रमिकों को बचाने वाले लोग भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सरकार सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की भी मदद ले रही है.

Nagarkurnool, Telangana: An SDRF personnel says, "There's no chance to go to the spot inside the tunnel. It has completely collapsed and mud is reaching up to the knees. We will have to take another step." pic.twitter.com/BQ5nrLm4Yd

— ANI (@ANI) February 22, 2025