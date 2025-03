उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार स्कूटर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. 28 मार्च को रात 8:42 बजे हुई यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें पीड़ित को हवा में उछलते हुए सड़क पर गिरते हुए दिखाया गया. जब आसपास के लोग घायल व्यक्ति की मदद के लिए दौड़े तो स्कूटर सवार मौके से भाग गया. यह चौंकाने वाला वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है. अधिकारियों ने कन्नौज पुलिस को घटना का संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. यह भी पढ़ें: Palghar Road Accident: मनोर इलाके में केरोसिन से भरा टैंकर पुल से गिरा, ड्राइवर घायल; खौफनाक वीडियो आया सामने

In Kannauj, an old man crossing the road was hit by a speeding scooter, due to which the old man got seriously injured. The incident was captured in CCTV.#Kannauj #UttarPradesh pic.twitter.com/pOQxgVqoqL

