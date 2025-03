पालघर, 31 मार्च: महाराष्ट्र के पालघर जिले में रविवार को केरोसिन ले जा रहा एक टैंकर पुल से गिर गया, जिससे सर्विस रोड पर कुछ घंटों तक यातायात बाधित रहा. कासा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर मनोर इलाके में हुई दुर्घटना में टैंकर चालक घायल हो गया. प्रारंभिक जानकारी का हवाला देते हुए, अधिकारी ने कहा कि चालक ने पुल पर टैंकर पर नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन एक साइडवॉल से टकरा गया और सर्विस रोड पर जा गिरा. सर्विस रोड पर बड़ी मात्रा में केरोसिन फैल गया, जिससे अधिकारियों को कुछ घंटों के लिए इस पर यातायात को डायवर्ट करना पड़ा. अधिकारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन सेल और स्थानीय अग्निशमन दल के कर्मियों ने बाद में सड़क को साफ किया. उन्होंने बताया कि घायल टैंकर चालक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: 'कोई मर गया है क्या?': नोएडा में लैम्बॉर्गिनी कार ने दो मजदूरों को मारी टक्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

The truck fell off the flyover at Masan Naka in Manor, Palghar. It is being told that the driver lost control of the vehicle, due to which the tanker fell on the service road. @mumbaimatterz @Palghar_Police @lokmattimeseng pic.twitter.com/t25EuJJiDk

— Visshal Singh (@VishooSingh) March 31, 2025