Delhi NCR Earthquake: भूकंप के तेज झटको से थरथराया दिल्ली-एनसीआर, दहशत में लोगों, कोई हानि नहीं, PM मोदी ने की खास अपील

Delhi NCR Earthquake: नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सोमवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप के कारण दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप सुबह 5:36 बजे आया, जिसका केंद्र दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं स्थित दुर्गाबाई देशमुख स्पेशल एजुकेशन कॉलेज के पास पांच किलोमीटर की गहराई में था. हालांकि, किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि की सूचना नहीं मिली है. पीएम मोदी ने शेयर की भारत टेक्स 2025 की तस्वीरें, कपड़ा उद्योग के उज्ज्वल भविष्य पर की चर्चा: PHOTOS

भूकंप की स्तिथि

प्रत्यक्षदर्शियों का अनुभव

Delhi-NCR Earthquake: People rushed out of their houses as earthquake tremors hit Delhi-NCR early this morning. #Earthquake (Full video is available on https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/bgzptCZrGb — Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2025

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक विक्रेता अनीश ने कहा, "सब कुछ हिलने लगा... ग्राहक चिल्लाने लगे और भागने लगे." एक यात्री ने बताया, "मैं वेटिंग लाउंज में था, तभी सब लोग बाहर भागने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुल गिर गया हो."

दिल्ली पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

We hope you all are safe, Delhi ! For any emergency help #Dial112 .#Earthquake — Delhi Police (@DelhiPolice) February 17, 2025

भूकंप के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं, दिल्ली! किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन पर संपर्क करें."

पीएम मोदी का आग्रह

Tremors were felt in Delhi and nearby areas. Urging everyone to stay calm and follow safety precautions, staying alert for possible aftershocks. Authorities are keeping a close watch on the situation. — Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2025

अरविंद केजरीवाल का प्रतिक्रिया

I pray for safety of everyone https://t.co/qy1PBOYbN3 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 17, 2025

वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी X पर लिखा, "मैं सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं."

दिल्ली में भूकंप का खतरा क्यों?

दिल्ली भूकंपीय ज़ोन-IV में स्थित है, जो मध्यम से उच्च खतरे वाले क्षेत्रों में आता है. यह इलाका हिमालयी टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से उत्पन्न भूकंपों के प्रभाव में आता है. इससे पहले 2020 में दिल्ली में कई छोटे भूकंप आ चुके हैं, जिनमें 12 अप्रैल को 3.5 तीव्रता, 10 मई को 3.4 तीव्रता और 29 मई को रोहतक के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप शामिल था.