Bharat Tex 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भारत के समृद्ध कपड़ा उद्योग की विविधता को प्रदर्शित किया. उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर की अपार संभावनाओं पर जोर देते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, "आज भारत टेक्स 2025 में शामिल हुआ, जो भारत के वस्त्र उद्योग की विविधता को प्रदर्शित करता है. मैंने टेक्सटाइल क्षेत्र की मजबूती और सरकार के सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की."

इस कार्यक्रम में भारत के कपड़ा क्षेत्र को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए नवाचार, उत्पादन क्षमता और निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.

PM Narendra Modi tweets, "Earlier today, attended Bharat Tex 2025, which showcases India’s textile diversity. I talked about the strong potential of the textiles sector and highlighted our Government’s efforts to support the sector" pic.twitter.com/BCnmiQxtFw

