Rashtrapati Bhavan: 'राष्ट्रपति मुर्मू थकी नहीं थीं...', सोनिया गांधी की 'बेचारी' टिप्पणी पर राष्ट्रपति कार्यालय ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस नेताओं पर किया पलटवार

Rashtrapati Bhavan Hits Back at Sonia Gandhi: राष्ट्रपति भवन ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने भाषण के दौरान बेचारी राष्ट्रपति जी बहुत थक गई थीं, आखिर में तो वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं. इस टिप्पणी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन ने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने ऐसी टिप्पणियां की हैं, जो स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं. इसलिए यह अस्वीकार्य हैं. अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थीं."

बयान में आगे कहा गया कि राष्ट्रपति मुर्मू पूरे अभिभाषण के दौरान आत्मविश्वास के साथ बोल रही थीं और थकान जैसी कोई बात नहीं थी.

