Delhi Assembly Election: निर्दलीय प्रत्याशी का तोड़ दिया पैर! मुंडका विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रामबीर शौकीन पर जानलेवा हमला, अज्ञात कार ने मारी टक्कर (Watch Video)

Delhi Assembly Election: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुंडका विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रामबीर शौकीन पर जानलेवा हमला हुआ है. दरअसल, प्रचार कार्यालय के सामने एक तेज रफ्तार कार ने रामबीर शौकीन को टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया. यह हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शौकीन ने इस हमले के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह हमला उन्हें और उनके समर्थकों को डराने की कोशिश है. फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढें: अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग में दाखिल किया 6 पन्ने का जवाब, कहा- हमारे संघर्ष के बाद कम हुआ अमोनिया

Plot to crush Rambir Shokeen

Speeding Car Crashes into Independent Candidate’s Office in Mundka Ahead of Delhi Elections

A car traveling at high speed plowed into the campaign office of independent candidate Rambir Shokeen in Mundka, with the Delhi elections approaching.

The… https://t.co/WmSx7toF11 pic.twitter.com/lmUBBjgah8

— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) January 31, 2025