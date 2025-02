24 फरवरी को आत्महत्या करने वाले टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है और खुलासा किया है कि परिवार ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था. एक वीडियो में निकिता ने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा, "वह शराब पीकर मुझे पीटता था, और मुझे भी एक बार सुना जाना चाहिए." उसने दावा किया कि मानव ने पहले भी कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसे बचाने के लिए वह आगे आई थी. निकिता के अनुसार, उनकी एक साल की शादी में स्थिति बिगड़ती चली गई, जिसमें मानव की भावनात्मक स्थिति बिगड़ती चली गई. यह भी पढ़ें: VIDEO: मर्दों के दर्द को कब मिलेगा न्याय? पत्नी Nikita Sharma से तंग आकर TCS मैनेजर Manav Sharma ने की आत्महत्या, आखिरी वीडियो में छलका बेबस बेटे का दर्द

उसकी मौत से कुछ घंटे पहले उसने अपनी ननंद को मानव के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चेतावनी दी थी, उनसे उनकी मानसिक जांच करने का आग्रह किया था, लेकिन उसे इसे नज़रअंदाज़ करने के लिए कहा गया था. निकिता ने अपनी ननंद के साथ व्हाट्सएप संदेश भी आदान प्रदान किए हैं, जिसमें त्रासदी होने से पहले मानव की जांच करने का आग्रह किया गया था. मानव ने अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किए गए अंतिम वीडियो में अपनी पत्नी को शामिल करते हुए कहा, "मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूं."

निकिता शर्मा ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, व्हाट्सएप चैट साझा की..

Victim's wife Nikita Sharma claimed over a year into marriage, their relationship turned abusive over her past. As per Nikita, Manav made several attempts on his life. On the day of the incident, Nikita also alerted her sister-in-law over Manav taking the extreme step. pic.twitter.com/ipvkPq7D1x

