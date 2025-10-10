उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मामला सामने आया है, एक पत्नी ने इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि करवा चौथ पर पति ने साड़ी नहीं दिलाई. बबली नाम की महिला की शादी 10 महीने पहले धर्मपाल से हुई थी. जानकारी के अनुसार बबली ने त्योहार के उपलक्ष्य में नई साड़ी की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया. जब उसके पति ने साड़ी दिलाने से इनकार कर दिया, तो झगड़ा बढ़ गया. इसके तुरंत बाद, बबली ने गुस्से में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला का शव उसके घर में लटका हुआ पाया गया. यह भी पढ़ें: Jharkhand: हजारीबाग में नदी के किनारे मिला शख्स का अधजला शव, हत्या का मामला दर्ज
