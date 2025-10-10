Jharkhand: हजारीबाग में नदी के किनारे मिला शख्स का अधजला शव, हत्या का मामला दर्ज

हजारीबाग, 10 अक्टूबर : झारखंड (Jharkhand) के हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना क्षेत्र में कुबरी नदी के पास एक व्यक्ति का अधजला शव बरामद (Half-burnt body recovered) किया गया है. शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने जंगल के रास्ते में शव देखकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद टाटीझरिया थाना प्रभारी इंद्रजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव इतनी बुरी तरह से जला हुआ है कि मृतक की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है. पुलिस ने घटनास्थल से एक एंड्रॉयड मोबाइल, बीस-बीस रुपए के तीन नोट, माचिस की डिब्बी और कुछ अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि अपराधियों ने पहचान मिटाने के उद्देश्य से शव और मोबाइल दोनों को जलाने का प्रयास किया था. पुलिस का अनुमान है कि मृतक की उम्र 40-50 के बीच है. यह भी पढ़ें : MP Cough Syrup Death Case: दवा दुकानों की चेकिंग करने उतरे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, 300 से ज्यादा सैंपल जांच को भेजे
थाना प्रभारी इंद्रजीत कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. संभावना है कि शख्स की अन्यत्र हत्या के बाद शव को यहां लाकर जलाने की कोशिश की गई है. इस सिलसिले में आसपास के थानों से गुमशुदगी की रिपोर्टों की जांच की जा रही है. निकट के जिलों की पुलिस को भी इस संबंध में सूचना दी गई है.
वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है. नदी की ओर आम तौर पर लोग सुबह टहलने आते हैं. शुक्रवार को जब वहां अधजला शव मिला तो यह खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैली और मौके पर भीड़ जमा हो गई. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर लिया है.