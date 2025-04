PM Modi Saudi Arabia Visit: पीएम मोदी सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे जेद्दा, हुआ भव्य स्वागत (Watch Video)

PM Modi Saudi Arabia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सऊदी अरब की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर जेद्दा पहुंचें. जहां पर प्रधानमंत्री का का 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ. यह यात्रा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री, महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पीएम मोदी सऊदी अरब पहुंचे है.

अपने इस यात्रा के दौरान भारत-सऊदी अरब के ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के लिए चर्चा दोनों देश के नेताओं के बीच चर्चा होगी. यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यह भी पढ़े: BRICS Expansion 2023: ब्रिक्स में शामिल होंगे ईरान-सऊदी अरब समेत 6 देश, PM मोदी ने किया समर्थन

#WATCH | PM Narendra Modi lands in Jeddah for his two-day State visit to the Kingdom of Saudi Arabia. He was welcomed with a 21-gun salute.

PM Narendra Modi, along with Crown Prince & PM of Saudi Arabia, HRH Prince Mohammed bin Salman, will co-chair the 2nd Leaders' Meeting of… pic.twitter.com/toRwuO57c8

— ANI (@ANI) April 22, 2025